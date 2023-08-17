Иногда они возвращаются! У Гранты снова появились специальные топ-версии
В гамме семейства Lada Granta снова появились комплектации, позиционируемые как особые исполнения – это версии Quest и Club. Источник, заметивший появление этих версий в официальных прайс-листах, напоминает, что производство Quest и Club прекратилось весной 2023 года из-за отсутствия парктроников.
Датчики так и не появились, поэтому комплектации скорректировали с учетом их отсутствия – и вернули на конвейер и в продажу. Но эти версии все равно остались наиболее дорогими в семействе Гранта.
Седан Granta с 90-сильным мотором в исполнении Club '23 оценивается в 895 900 рублей, со 106-сильным двигателем – в 925 900 рублей. Лифтбек – соответственно 925 900 и 955 900 рублей. Отличия «клубных» машин»: сиденья с прострочкой и вышивкой, складная спинка дивана 60/40, зеркала с поворотниками, оригинальные литые диски 15”.
Версия Quest бывает только у универсалов Lada Granta Cross. Сейчас завод оценивает в 945 900 рублей машину с 90-сильным мотором и в 975 900 рублей – со 106-сильным. Исполнение Quest включает: комбинированную обивку сидений (водоотталкивающая ткань и экокожа) с прострочкой и вышивкой, черную крышу кузова, литые диски 15”, а также сетку-карман, удерживающую сетку и резиновый поддон в багажнике.
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Источник: Российская газета
Фото: АВТОВАЗ
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Отзывы о LADA Granta (20)
Лично для меня комфортнее соляриса, ауди А4, лансера 10, киа рио, весты. Это то с чем сравнивал.
Неправильно спроектирована установка ручника, а сейчас добавилась еще и цена
Своих доработок немного: круиз-контроль, правильные светодиоды (лучше один раз заплатить до 500 руб и забыть(Китай, но правильный)) во все фонари, кроме головного света и ПТФ. Задний ход - светодиодная Н4. Головной свет и ПТФ - только Hella. Передние тормозные колодки ATE...