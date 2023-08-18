Владельцы авто на гарантии рассказали, куда поедут на ремонт кузова

Кузовной ремонт владельцы гарантийных автомобилей доверят дилерам и независимым СТО

Эксперты «Автостата и Mail.ru опросили более 2,4 тыс. человек, чтобы узнать, где они сейчас предпочитают ремонтировать кузова поврежденных автомобилей в том случае, если еще не закончился гарантийный срок.

40% владельцев навестят с этой целью официального дилера.

Далее расклад такой:

воспользуются услугами независимых СТО – 33,5%

обратятся к знакомому механику-частнику – 11,7%

поедут на сетевую СТО – 6,5%

будут ремонтировать самостоятельно – 2%

Затруднились с ответом 7% опрошенных автовладельцев.

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Источник: «Автостат»