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Стала известна судьба танков Т-14 «Армата»

Новейшие российские танки «Армата» решено улучшить по результатам применения в зоне СВО

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В 2020 году пошли слухи, что российский танк Т-14 «Армата» не будет выпускаться серийно, и Армия России не намерена брать их на вооружение по ряду причин. Но появились доказательства того, что этот проект боевой машины продолжает жить и совершенствоваться – надо полагать, для дальнейшего массового производства.

Как рассказали ТАСС в оборонно-промышленном комплексе, было принято решение доработать «Армату» по результатам применения этого танка в боях спецоперации на Украине.

«Танк "Армата" несколько раз применялся к зоне боевых действий на Украине. По результатам применения в спецоперации машину сейчас дорабатывают», – рассказал собеседник агентства.

К сожалению, не уточняется, что именно планируется доработать и как в целом новейший танк показал себя в ходе реальных боевых действий.

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Известно, что «Арматы» (а их на фронт было доставлено несколько штук) применялись в зоне СВО российской группировкой «Юг». В ходе боев изучалось, как проявит себя машина в ходе реальных боевых действий в условиях современной войны. Теперь испытания закончены и танки выведены с передовой.

Напомним, что разработкой «Арматы» занимался концерн «Уралвагонзавод». Впервые танк был показан на параде в честь Дня Победы 9 мая 2015 года. Особенность танка в том, что экипаж сидит в бронекапсуле в передней части машины, благодаря чему башню сделали необитаемой. Также танк оснащен активной системой защиты, сбивающей снаряды и ракеты на подлете к его броне.

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По информации генерального директора «Рособоронэкспорта» Александра Михеева танком Т-14 «Армата» интересуются военные представители «порядка шести стран».

Характеристики танка Т-14 «Армата»:

  • Боевая масса — до 55 т
  • Экипаж — 3 человека
  • Клиренс — 500 мм
  • Калибр и марка пушки — 125-мм 2А82-1М
  • Мощность двигателя — 1500 л.с.
  • Скорость по шоссе — до 75 км/ч
  • Дальность обнаружения цели — свыше 5000 м
  • Дальность поражения цели — 7000-8000 м
  • Запас хода — свыше 500 км
  • Стойкость брони — свыше 900 мм

Фото: АГН «Москва»

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За РулемКирилл Панов
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