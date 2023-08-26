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На «Жиге» сделали выхлоп из пластиковых труб. Это работает!

Умельцы из «Гаража 54» провели эксперимент с глушителем, сделанным из водяных труб

Бывалые автомобилисты знают, что глушители прогорают достаточно часто, и умельцы из «Гаража 54» провели эксперимент, изготовив их из пластиковых труб. Сначала не стали делать охлаждение и на 5–7 минут поездки, на входе труба быстро «поплыла» и прогорела.

Решили ее охлаждать: вставили «глушак» в трубу большего диаметра и залили в нее 20 литров воды.

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Звук от выхлопа стал максимально тихим, труба греться перестала, и оказалось, что вся это конструкция прекрасно работает! Только неизвестно, сколько она сможет продержаться.

В этом вы можете убедиться и сами.

Видео: YouTube

Фото: скриншот видео YouTube

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За рулем в Дзен
За РулемАлексеева Елена
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