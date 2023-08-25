Японские автомобили в России из-за санкций подорожали на 4–13%

К росту цен на японские машины привели санкции и повышение утильсбора

Цены на японские автомобили в РФ на фоне введения Японией новых санкций, а также индексации в РФ утилизационного сбора и роста курса доллара выросли на 4–13%, их продажи существенно упали, сообщил ведущий аналитик автопортала «Дром» Игорь Олейников.

Цены продолжат расти и дальше, считает эксперт.

«Средняя стоимость японского бывшего в употреблении автомобиля в июле 2023 года составила 1,29 миллиона рублей, без пробега по России — 1,61 миллиона. В августе цены на авто с пробегом выросли на 4%, а "беспробежки" подорожали в среднем на 13%. Есть все основания утверждать, что стоимость автомобилей из Японии продолжит расти — цены еще не достигли потолка», — сказал Олейников.

После вступления в силу санкционных ограничений, в августе, по сравнению с июлем, количество проданных японских машин с пробегом сократилось на 24%, без пробега по РФ — на 46%.

Эксперт считает, что количество импортируемых в Россию японских авто неизбежно уменьшится, и на их место придут бэушки из Китая.

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Источник: Прайм