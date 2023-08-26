Ferrari 296 GTB 2023: Мечта автолюбителя доступна за 50 млн рублей!

Несмотря на санкции, запрещающие ввоз товаров роскоши, Ferrari 296 GTB является исключением из этого правила.

Ferrari 296 GTB 2023, выставленная на продажу в Москве, предлагает неповторимую индивидуальную комплектацию. Кузов автомобиля выполнен в элегантном цвете Rosso Corsa, а салон в цвете Nero.

В списке оснащения значатся аудиосистема с поддержкой Apple CarPlay, система автоматического поворота фар, лифт подвески, автозатемнение зеркал заднего вида, отделка карбоном рулевого колеса, задняя камера и парковочные датчики спереди, а также зарядка для смартфона.

Разгон до 100 км/ч всего за 2,9 секунды. Трёх литровый двигатель V6 мощностью 830 л.с. с углом развала 120° и электрический двигатель мощностью 167 л.с. Коробка передач - 8-ступенчатый "робот".

Интересно отметить, что в чисто электрическом режиме Ferrari 296 GTB может проехать до 25 км, благодаря батареи в 7,45 кВтч.

Источник, фото: Auto.ru