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Как изменилась цена на легендарную «Буханку» за семь лет?Как изменилась цена на легендарную «Буханку» за семь лет?
По данным портала Quto.ru, УАЗ «Буханка» за...
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Как изменилась цена на легендарную «Буханку» за семь лет?

По данным портала Quto.ru, УАЗ «Буханка» за семь лет подорожал почти в три раза

Согласно данным архива каталога Quto.ru, 14 января 2015 года УАЗ-2206 стоил 524 950 рублей, в то время как сейчас дилеры предлагают его по цене 1 385 000 рублей. Автомобиль подорожал на 860 050 рублей.


Одной из причин роста цен на УАЗ «Буханка» является инфляция, которая сказывается на автомобильном рынке в целом. Кроме того, УАЗ «Буханка» также стал объектом повышенного спроса из-за своей уникальности.

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УАЗ «Буханка» — это легендарный микроавтобус, производимый с 1965 года. Сегодня автомобиль оснащен мотором «ЗМЗ-409» объемом 2,7 литра и мощностью 112 л. с., который работает в связке с 5-ступенчатой механической трансмиссией, подключаемым полным приводом и понижающей передачей.

Источник: Газета.ru

Фото: За рулем

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За РулемЛежнин Роман
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