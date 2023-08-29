Toyota приостановила выпуск машин в Японии
Toyota Motor из-за системного сбоя остановила работу 14 своих заводов в Японии
Во вторник, 29 августа, все 14 автозаводов, принадлежащих компании Toyota Motor, прекратят свою работу на площадках в Японии. Накануне из-за масштабного системного сбоя были остановлены 12 заводов, сегодня к ним присоединились еще два – в префектуре Фукуока и Киото.
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Автопроизводитель проводит расследование инцидента, в результате которого предприятия лишились возможности обрабатывать заказы на запчасти для автомобилей. В компании считают, что проблема не связана с кибератакой на информационные системы Toyota.
Сроки возобновления производства на заводах пока неизвестны.
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Источник: Kyodo
Фото: Toyota
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