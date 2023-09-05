Цены на топливо продолжают расти

Эксперты «Народный фронт. Аналитика» заявили о росте стоимости топлива в регионах России

Стоимость топлива – социально значимый фактор, который в конечном счете влияет на многие сферы жизни граждан. По данным мониторинга «Народный фронт. Аналитика», с начала года на конец августа рост цен на дизельное топливо составил почти 3%, а бензина – почти 7%.

Максимальный рост в августе зафиксирован на отдельных АЗС в Рязанской области и Республике Мордовии – 6 руб. за литр, Карачаево-Черкесской Республике – 5 руб. 80 коп., а также в ЯНАО – 4 руб. 85 коп. Стоимость газомоторного топлива за этот период выросла в среднем на 1,74 руб. Максимальный рост за указанный период зафиксирован в Забайкальском крае – 3 руб.

Мнение эксперта

Ольга Позднякова, руководитель «Народный фронт. Аналитика»:

— На отдельных АЗС, например, в Чувашской Республике, Ростовской, Самарской, Волгоградской областях, в августе мы увидели рост стоимости бензина марки АИ-92 на 4-5 рублей. Чаще наблюдается рост на 1-3 рубля. Такая ситуация, например, в Ивановской, Саратовской, Астраханской областях, Республике Алтай, Приморском крае и других регионах. По дизельному топливу за тот же период наиболее высокий рост – на 4-6 рублей – наблюдался в Курской, Смоленской, Брянской и других областях. В основном на наблюдаемых АЗС был рост на 1-3 рубля. Стоит отметить, что, если по бензину на нескольких АЗС в августе было небольшое снижение, по дизелю такого не наблюдалось ни на одной из станций.

Топливо становится более востребованным в связи с сельскохозяйственным сезоном, развитием автотуризма, кратным увеличением грузоперевозок автомобильным транспортом, экспортом топлива. Но при росте потребности не сильно растет предложение. Учитывая, что, в конечном счете, рост стоимости топлива скажется, как минимум, на цене продовольственных товаров для граждан, регулирование цен на топливо становится важной задачей государства. Очевидно, с такими вольными скачками цен невозможно прогнозировать экономику как перевозчиков, так и себестоимость многих товаров.

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