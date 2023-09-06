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Большой куш: сколько зарабатывает АВТОВАЗ на продажах Гранты, Весты и Нивы

В июле Лада Гранта принесла АВТОВАЗу 12,8 млрд рублей

Оборот с продаж автомобилей марки Lada в России за семь месяцев 2023 года составил 135,7 млрд рублей, говорится в новом отчете «Автостат Инфо». Причем на отрезке с июня по июль наблюдался скачок выручки: она достигла максимального значения с начала года и составила 25,4 млрд рублей.

Характерно, что 12,8 млрд рублей из этой суммы АВТОВАЗ заработал на продаже машин семейства Lada Granta. А за все семь месяцев текущего года Гранта «заработала» 83,8 млрд рублей.

График оборота с продажи автомобилей Lada
График оборота с продажи автомобилей Lada

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Веста за тот же период принесла сумму поскромнее – «всего» 11,7 млрд рублей. Зато за один только июль – 6,7 млрд рублей, почти половину всей прибыли с начала года!

На третьем месте по месячной выручке – Lada Niva. Источник указывает «все модификации», что можно расценивать как сводную статистику моделей Niva Legend и Niva Travel. Так вот, за июль они принесли производителю 5,8 млрд рублей, а с начала года – немалые 38,8 млрд рублей.

Источник: Автостат Инфо

Фото: АВТОВАЗ, Автостат Инфо

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За РулемИннокентий Кишкурно
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