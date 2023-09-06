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Основной танк Китая – сколько в нем российского

Насколько танки Китая являются российскими – на примере Типа 96

Тип 96 — это основной боевой танк Народной-освободительной армии Китая (НОАК).

Его масса составляет 42,5 тонны, а длина и высота – 10 и 2,3 метра соответственно. Двигатель мощностью 1000 л.с. позволяет разгонять боевую машину до 65 км/ч. Экипаж танка – 3 человека.

Тип 96 был принят на вооружение НОАК в 1997 году, и вместе с более новым танком Тип 99 они составляют основу бронетанковой техники страны.

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От прочих танков Тип 96 отличается новой 125-мм гладкоствольной пушкой и автоматом заряжания. Но это копия российской пушки 2А46М. Есть стабилизатор положения, баллистический вычислитель и лазерный дальномер. Но нет дополнительного прибора наблюдения для наводчика.

Боекомплект насчитывает 42 снаряда, из которых 22 предустановлены в автомате заряжания – точь-в-точь как у российского Т-72. Сейчас Китай собирается закупить у России противотанковые ракетные комплексы, а именно ПТРК 9М119 «Рефлекс», запускаемые через ствол орудия, которые отлично показали себя в ходе проведения СВО.

Также танк оборудован 12,7-мм зенитным пулеметом W-85 и спаренным с пушкой пулеметом калибра 7,62 мм. По бокам башни расположены два блока дымовых гранатометов.

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Трансмиссия и ходовая часть достались Типу 96 от танков Тип 88 и Тип 85-IIM соответственно. Но девяносто шестой получил 1000-сильный форсированный двигатель.

Кстати, танки Тип 96 участвовали в танковом биатлоне. Соревнования показали, что китайская машина немного уступает российскому танку Т-72Б3 в скорости и маневренности, но только потому, что наш танк для соревнований оснащен более мощным двигателем (1130 л.с.).

Фото: Telegram-канал «Военная Техника Мира»

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За РулемКирилл Панов
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