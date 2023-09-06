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Стало известно, когда возобновится производство на российском заводе Mercedes-Benz

На бывшем заводе Mercedes в декабре начнут сборку премиальных авто китайского бренда

На бывшем заводе Mercedes-Benz в Подмосковье, который немецкая компания продала российскому дилеру «Автодом», не будут собирать китайские премиальные автомобили бренда Hongqi (Хунци). Информация об этом возможном китайском партнере завода в Есипово тиражировалась еще весной, но подтверждения ей так и не появилось.

Тем не менее, «Автодом» не отказался от выпуска на подмосковном предприятии легковых автомобилей премиального сегмента, но какие именно модели встанут на конвейер, до конца пока неясно. По словам генерального директора компании «Автодом» Андрея Ольховского, с партнером определятся до конца сентября – сейчас переговоры ведутся сразу с несколькими китайскими компаниями.

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Далее предстоит согласование с Минпромторгом, а также с Правительством Московской области и губернатором, добавил топ-менеджер «Автодома».

«Регулятор должен понимать, какой продукт мы выведем на рынок, чтобы не было излишней внутренней конкуренции. Планируем, что уже в декабре соберем в Есипово первые автомобили», — заверил Ольховский.

Источник: Autonews

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

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