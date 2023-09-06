От слов к делу: за депутатами в избирательных округах закрепят отечественные авто

В Госдуме 18 сентября обсудят закрепление за депутатами только отечественных машин

Только вчера стало известно о поручении президента обязать государственных и муниципальных служащих для работы использовать исключительно отечественные авто, как появились первые «ласточки».

И хотя формально депутаты Госдумы чиновниками не являются, в нижней палате парламента тоже поддержали инициативу.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что каждого депутата для работы в регионе обеспечивают арендованным автомобилем, а средства на это регионам выделяет Государственная Дума.

Поэтому вместе с руководителями фракций было решено, что в избирательных округах за депутатами закрепят только выпущенные в нашей стране автомобили, и 18 сентября этот вопрос обсудят на заседании Совета Госдумы. Нет сомнений, что все проголосуют «за».

Служебные авто Госдумы в Москве также заменят на отечественные машины по мере выбытия старых.

«Такой подход поможет развитию отечественного автопрома. А бюджетные средства останутся в России», – резюмировал Вячеслав Володин.

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Источник: Вячеслав Володин/ Telegram