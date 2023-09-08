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Nissan Murano нового поколения – первые фото

Новый Nissan Murano останется бензиновым

Модель следующего поколения построена на той же платформе, что и современный Nissan Murano. Изменится только дизайн.

Нынешний Мурано появился еще в 2014 году, и кроссоверу давно пора сменить поколение. Были опасения, что его, вероятно, снимут с производства перед грядущей электрификацией автомобилей. Но обошлось.


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Шпионские снимки доказывают, что Nissan не забыл про Мурано, но вкладываться в новую платформу для бензиновых кроссоверов не стал.

Снимок был сделан недалеко от офиса Nissan в Мичигане (США). Деталей дизайна не видно, но понятно, что кузов кроссовера останется обтекаемым.


Также можно различить очертания решетки радиатора V-Motion, которая кажется немного шире. Фары, наоборот, стали явно меньше, и, похоже, некоторые световые приборы перенесены на решетку радиатора. Меньше стал и воздухозаборник в бампере.

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В профиль сложно не отметить поразительное сходство с современным Murano. Неизвестно, сохранится ли парящая крыша, но, скорее всего, сбоку перемен будет не так много.

По сути, это не новое поколение, а обновление, тем более что у кроссовера останется прежний 3,5-литровый двигатель V6. Крутящий момент на колеса будет передаваться через девятиступенчатый автомат.

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Фото: Motor1.com, John Cameron / Unsplash

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За РулемКирилл Панов
Количество просмотров 36912
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Отзывы о Nissan Murano (10)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Nissan Murano  2017
/ срок владения: 6 месяцев - 1 год

Достоинства:

Эргономика, круговой обзор

Недостатки:

Маленький багажник

Комментарий:

Чувствую себя очень комфортно. Отличная рулежка и устойчивость на дороге, хороший круговой обзор и контроль слепых зон. Эргономика на высшем уровне, просто кайф от вождения. Багажник не сильно большой, учитывая габариты, но если сложить сидения, получается вполне норм.

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