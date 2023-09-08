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Дилеры рассказали, какие новинки ждать этой осенью

Этой осенью в дилерских центрах появится много новых автомобилей, и не только китайских

Дилеры ожидают приход большого количества новинок этой осенью. В конце октября планируется поступление нового Geely Coolray, а долгожданный седан Emgrand появится в ноябре-декабре.

Наряду с ними этой осенью появятся автомобили абсолютно нового для рынка России бренда – Jaecoo. Он будет представлен двумя новыми моделями - кроссоверами Jaecoo J7 и J8.

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Появится у дилеров и электрический BMW iX3. Кроссовер оснащен мощным электродвигателем, благодаря которому разгоняется до 100 км/ч всего за 6,8 секунды.

На текущий момент в дилерских центрах есть автомобили Audi, BMW, Mini, Mercedes-Benz, Volvo, Jaguar и Land Rover. Поставки идут по параллельному импорту из стран ближнего зарубежья и Азии.

Среди новых китайских брендов осенью появятся модели премиум-сегмента Hongqi HQ9, Hongqi H9, Aito М5 и Aito М9, а также Li Auto L7 и Li Auto L9.

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Источник: «Российская газета»

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

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За РулемАлексеева Елена
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