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«Вопрос жадности»: за что платит покупатель отечественного авто

Эксперт объяснил, почему российские автомобили такие дорогие

На российском авторынке остается все меньше новых машин ценой до миллиона рублей. По мнению автоэксперта Александра Старовойтова, этому есть логичное объяснение, правда, не во всем оно связано с геополитической и экономической ситуацией в стране.

Как отметил эксперт, сейчас мы пожинаем плоды того, что за долгие десятилетия упустили в целом развитие нашего автопрома. Современные автомобили сейчас – это огромное количество электроники и других технологий, которые в России пока еще не научились выпускать. Поэтому российские автозаводы что-то закупали в странах Евросоюза, что-то из Китая. И сейчас, когда многие поставки для них перекрыты, рынки на это отреагировали, в том числе повышением цен, подчеркнул эксперт.

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При этом правительство предпринимает попытки перевести расчеты за покупки за рубежом за национальную валюту, но поставщики комплектующих все равно привязывают их стоимость к доллару. Соответственно, стоимость производства транспортных средств даже на наших предприятиях будет расти с ростом курса доллара, уверен эксперт.

Мнение эксперта

Александр Старовойтов, общественно-политический деятель, автоэксперт:

– Также надо не забывать, что заработная плата работников – это одна из составляющих, которая входит в понятие себестоимость. Мы же хотим, чтобы заработная плата росла, соответственно, и предприятие заинтересовано в удержании профессиональных сотрудников. А сделать это оно может за счет повышения зарплаты.

Ну и акционеры автомобильных компаний хотят зарабатывать. Кто-то готов работать с маржинальностью 10%, а кому-то и 50% мало. Это вопрос жадности уже. С какой доходностью работает каждое из отечественных предприятий, мы не знаем. Кто-то ведь еще и субсидии от государства получает, налоговые льготы и т. п. Все эти аспекты в итоге влияют на конечную стоимость автомобиля для потребителя.

Не надо забывать и про высокую конкуренцию со стороны китайских производителей – для того, чтобы занять освободившуюся на российском рынке нишу после ухода западных автопроизводителей, они порой выкатывают предложения по цене, с которой нашим тяжело спорить. Они уже и на мировом рынке составляют конкуренцию именитым брендам. Предположим, навороченный Мерседес будет стоить 20-30 млн, а не уступающий (а иногда и превосходящий по «начинке») китайский автомобиль будет стоить в 3-5 раз дешевле. И со временем они завоюют рынки и будут хорошо на этом зарабатывать.

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Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

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