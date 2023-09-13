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Стали известны сроки появления в России гибридов Chery

Chery начнет продажи на российском рынке гибридных авто в конце 2023 года

Гибридные Chery Tiggo 7 Pro e+ и Arrizo 8 e+ проходят сертификацию для продажи в России. Об их появлении на российском рынке производитель заявил еще весной, а сейчас стало известно, когда именно начнутся продажи.

Tiggo 7 Pro e+ покупатели смогут приобрести уже в этом году. Arrizo 8 e+ поступит в продажу в начале 2024 года, сообщили в компании.

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Гибридный кроссовер Tiggo 7 Pro e+ будет продаваться с 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 156 л. с., который работает совместно с 170-сильным тяговым электродвигателем и мотором-генератором. В электрическом режиме он может проехать до 100 км, а общий запас хода достигает 1300 км.

У гибридного седана Arrizo 8 e+ та же установка на базе 1,5-литрового двигателя Acteco. Расход топлива заявлен на уровне 4 литров на 100 км пробега.

На сегодняшний день Chery продает в России только одну гибридную модель – кроссовер Tiggo 8 Pro e+ по цене от 3,61 млн рублей. В ближайшем будущем компания готовится представить обновленную версию этого кроссовера, но подробностей о нем пока нет.

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Источник: Газета.ru

Фото: Chery

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