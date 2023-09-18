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МВД Польши: ни один российский автомобиль в...

Зарегистрированным в РФ автомобилям закрыли въезд через польскую границу

МВД Польши: ни один российский автомобиль в страну не въедет

Польша вслед за другими странами Евросоюза объявила о запрете въезда в страну легковых автомобилей с российскими регистрационными знаками. Как заявил министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский, под запрет попадает любой легковой транспорт, вне зависимости от того, для каких целей он используется – для личных или коммерческих.

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Министр добавил, что данная мера вводится в соответствии с рекомендациями Европейской комиссии. 8 сентября автомобилям, зарегистрированным в России, запретили въезд на территорию ЕС.

«Ни один российский автомобиль в Польшу не въедет», – подчеркнул Каминьский.
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Источник: РИА Новости

Фото: Krajowa Administracja Skarbowa

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