Зарегистрированным в РФ автомобилям закрыли въезд через польскую границу
Польша вслед за другими странами Евросоюза объявила о запрете въезда в страну легковых автомобилей с российскими регистрационными знаками. Как заявил министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский, под запрет попадает любой легковой транспорт, вне зависимости от того, для каких целей он используется – для личных или коммерческих.
Министр добавил, что данная мера вводится в соответствии с рекомендациями Европейской комиссии. 8 сентября автомобилям, зарегистрированным в России, запретили въезд на территорию ЕС.
«Ни один российский автомобиль в Польшу не въедет», – подчеркнул Каминьский.
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Источник: РИА Новости
Фото: Krajowa Administracja Skarbowa
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