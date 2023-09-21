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Как в одном фургоне вывезти с заправки бензина на полмиллиона рублей (видео)

В Иркутске накрыли банду, укравшую с АЗС 11 тысяч литров топлива

Полиция Иркутска раскрыла громкое дело о краже топлива. Фигурантами стали четыре человека: управляющие двумя заправками, кассир-оператор и скупщик краденого. Оперативники выяснили, что управляющие звонили кассиру, а тот отключал камеры видеонаблюдения и систему измерения топлива.

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К колонке подгонялся фургон с пластиковыми бочками, куда заливались бензин и дизтопливо, механически перекачиваемые из резервуара в колонку. Машина уезжала, а отчетная документация «подгонялась» с внесением ложных сведений об излишках.

Всего за пять месяцев подельникам удалось провернуть этот номер более 30 раз, в результате чего с АЗС «утекло» более 11 тысяч литров нефтепродуктов. Ущерб компании, владеющей заправками, составил почти 500 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по части 2 159 УК РФ.

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Источник: МВД Медиа

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За РулемИннокентий Кишкурно
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