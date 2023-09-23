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Куда исчез 20-й регион с автономеров

«Криминальный» 20-й регион в кодах регионов на номерах пришлось заменить

Автомобильные номера регионов присваиваются в зависимости от места регистрации автотранспорта. Но они не выстроены строго по алфавиту. При распределении регионы расставлены следующим образом:

  • сначала по алфавиту все республики (От Адыгеи до Чувашии),
  • затем все края (по алфавиту)
  • затем все области (по алфавиту)
  • затем города федерального значения (Москва и Санкт-Петербург)
  • затем автономная область (единственная, Еврейская)
  • затем автономные округа

Недавно в список регионов были добавлены новые номера: 80 – ДНР, 81 – ЛНР, 82 – Крым, 84 – Херсонская область, 85 – Запорожская область, 92 – Севастополь.

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А вот 20-го номера региона вы на дорогах не увидите. Изначально этот код был присвоен Чеченской республике. Но по истечении некоторого времени Чечня стала центром криминала: туда практически со всей страны свозились угнанные и незарегистрированные машины, которые там же легализовывали.

Чтобы положить этому конец, МВД заставило всех автовладельцев в течение года пройти перерегистрацию транспорта. Новые номера выдавались уже с кодом региона 95.

Источник: по материалам СМИСМИДзенДзенДзен

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Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

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За РулемПономарева Дарина
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