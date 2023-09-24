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Рухнувший с подъемника новый Corvette вмиг потерял товарный вид

Новый Chevrolet Corvette ZO6 2023 г. в. серьезно пострадал, упав с подъемника

Спорткар проходил предпродажный осмотр в дилерском центре в США, и вот такая незадача – он упал с подъемника.

Все это попало на камеру видеонаблюдения, а затем завирусилось в интернете.

Подъемный рычаг был расположен неправильно, он пробил кузов спортивного автомобиля и причинил серьезные повреждения.

Вдобавок Corvette неудачно приземлился на задний бампер, что еще больше усугубило ситуацию.

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Видео: YouTube

Фото: скриншот видео Youtube

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За рулем в Дзен
За РулемАлексеева Елена
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