Рухнувший с подъемника новый Corvette вмиг потерял товарный вид

Новый Chevrolet Corvette ZO6 2023 г. в. серьезно пострадал, упав с подъемника

Спорткар проходил предпродажный осмотр в дилерском центре в США, и вот такая незадача – он упал с подъемника.

Все это попало на камеру видеонаблюдения, а затем завирусилось в интернете.

Подъемный рычаг был расположен неправильно, он пробил кузов спортивного автомобиля и причинил серьезные повреждения.

Вдобавок Corvette неудачно приземлился на задний бампер, что еще больше усугубило ситуацию.

Несмотря на отсутствие звука на видео, представить его себе несложно. Вряд ли этот Корвет теперь будет считать новым, если вообще подлежит восстановлению. А несостоявшемуся владельцу теперь придется снова томиться в ожидании нового автомобиля.

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Видео: YouTube

Фото: скриншот видео Youtube