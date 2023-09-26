Авто с российскими номерами не пустили в Финляндию

На финской границе развернули более 100 российских машин

С начала действия запрета Еврокомиссии на въезд в страны ЕС автомобилей с российской регистрацией на финской таможне отказали во въезде 112 транспортным средствам, отчиталась таможня страны.

После введения ограничений въехать в Финляндию попыталось 254 автомобиля, но половину из них на границе развернули.

«Запрет на ввоз в принципе распространяется на все автомобили, зарегистрированные в России, будь то для частного или коммерческого использования. Запрет распространяется также на такси. Автомобиль, зарегистрированный в России, также не может пересечь границу, даже если вы пересаживаетесь на автомобиль с финскими номерными знаками прямо на границе», — уточнили в финском ведомстве.

Финляндия закрыла свои границы для автомобилей с регистрацией в России с 16 сентября 2023 года. Тем транспортным средствам, которые уже находятся в стране, власти дали срок до 16 марта 2024 года, чтобы покинуть Финляндию.

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Источник: Фонтанка.ру

Фото: AP/TASS