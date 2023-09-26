#
Выходные/отпускЦены на топливоАвтоюристIQ-тестКитайские автоПараимпортС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Рендер новой Toyota CamryВ рекламе Toyota случайно появилась новая Camry
Рендер новой Камри появился в рекламе, но...
Авто с российскими номерами не пустили в ФинляндиюАвто с российскими номерами не пустили в Финляндию
На финской границе развернули более 100...
Chery Fengyun T11Chery показала первые изображения нового большого кроссовера
До конца года Chery начнет выпуск нового...

Авто с российскими номерами не пустили в Финляндию

На финской границе развернули более 100 российских машин

С начала действия запрета Еврокомиссии на въезд в страны ЕС автомобилей с российской регистрацией на финской таможне отказали во въезде 112 транспортным средствам, отчиталась таможня страны.

После введения ограничений въехать в Финляндию попыталось 254 автомобиля, но половину из них на границе развернули.

Забавные тесты про автомобили
Прямая линия «За рулем» — помощь автоюристов
Юбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Авто за 300 тысяч на ходу и без проблем — 4 варианта
«Запрет на ввоз в принципе распространяется на все автомобили, зарегистрированные в России, будь то для частного или коммерческого использования. Запрет распространяется также на такси. Автомобиль, зарегистрированный в России, также не может пересечь границу, даже если вы пересаживаетесь на автомобиль с финскими номерными знаками прямо на границе», — уточнили в финском ведомстве.

Финляндия закрыла свои границы для автомобилей с регистрацией в России с 16 сентября 2023 года. Тем транспортным средствам, которые уже находятся в стране, власти дали срок до 16 марта 2024 года, чтобы покинуть Финляндию.

В помощь военным водителям...

«За рулем» поддержал сбор средств «Народного фронта»

Собранные средства пойдут на закупку шин Кама для грузовых автомобилей подразделений разведки России, действующей в зоне СВО. Зайдите на сайт проекта «Все для победы» и переведите комфортную для вас сумму.

Источник: Фонтанка.ру

Фото: AP/TASS

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемПономарева Дарина
Поделиться:
Оцените материал:
0