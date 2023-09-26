Россиянам рассказали, какие шины выбирать зимой с учетом региона проживания
Замена только двух покрышек в целях экономии не обеспечит автомобилю стабильность на скользкой дороге и контроль над ним водителем в зимнее время. Об этом заявил директор по сервису автомобильного маркетплейса FRESH Александр Носко.
«Делать этого ни в коем случае нельзя, как и устанавливать шины разной толщины или разных производителей», — категоричен в своем мнении эксперт.
Особенно это касается замены резины с износом в 70%. Рассуждая о многообразии ассортимента зимних шин на российском рынке, автоэксперт подчеркнул, что у каждого вида есть свои преимущества. В частности, шипованные покрышки способны обеспечить устойчивость автомобилю во время гололеда. У таких шин кроме необычного покрытия есть отличный от фрикционной резины температурный диапазон эффективности действия.
Носко рекомендует выбирать шипованные шины водителям, проживающим в регионах, где температура зимой опускаются до минус 10 градусов, а фрикционные покрышки использовать в районах проживания с температурой ниже 20 градусов. При этом автоэксперт советует не доверять изделиям без рекомендаций экспертов отрасли.
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Источник: Lenta
Фото: Unsplash
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