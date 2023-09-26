#
Выходные/отпускЦены на топливоАвтоюристIQ-тестКитайские автоПараимпортС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Из области фантастики: на авторынке России можно купить авто за 100 000 рублейИз области фантастики: на авторынке России можно купить авто за 100 000 рублей
Chevrolet Lanos и Daewoo Matiz вошли в...
Перезапуск сборки Lada в Казахстане: сначала GrantaПерезапуск сборки Lada в Казахстане: сначала Granta
Мантуров назвал важной задачей перезапуск Lada...
«Боялся оказаться здесь»: поймали очередного пьяного «гонщика»«Боялся оказаться здесь»: поймали очередного пьяного «гонщика»
Полиции Санкт-Петербурга пришлось стрелять,...

Россиянам рассказали, какие шины выбирать зимой с учетом региона проживания

Автоэксперт Носко: контроль над машиной зимой обеспечат фрикционные шины

Замена только двух покрышек в целях экономии не обеспечит автомобилю стабильность на скользкой дороге и контроль над ним водителем в зимнее время. Об этом заявил директор по сервису автомобильного маркетплейса FRESH Александр Носко.

«Делать этого ни в коем случае нельзя, как и устанавливать шины разной толщины или разных производителей», — категоричен в своем мнении эксперт.
Забавные тесты про автомобили
Прямая линия «За рулем» — помощь автоюристов
Юбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Авто за 300 тысяч на ходу и без проблем — 4 варианта

Особенно это касается замены резины с износом в 70%. Рассуждая о многообразии ассортимента зимних шин на российском рынке, автоэксперт подчеркнул, что у каждого вида есть свои преимущества. В частности, шипованные покрышки способны обеспечить устойчивость автомобилю во время гололеда. У таких шин кроме необычного покрытия есть отличный от фрикционной резины температурный диапазон эффективности действия.

Носко рекомендует выбирать шипованные шины водителям, проживающим в регионах, где температура зимой опускаются до минус 10 градусов, а фрикционные покрышки использовать в районах проживания с температурой ниже 20 градусов. При этом автоэксперт советует не доверять изделиям без рекомендаций экспертов отрасли.

В помощь военным водителям...

«За рулем» поддержал сбор средств «Народного фронта»

Собранные средства пойдут на закупку шин Кама для грузовых автомобилей подразделений разведки России, действующей в зоне СВО. Зайдите на сайт проекта «Все для победы» и переведите комфортную для вас сумму.

Источник: Lenta

Фото: Unsplash

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемСветлана Тарасенко
Поделиться:
Оцените материал:
0