Новое приложение позволяет общаться с полицейским, который вас остановил
Полицейские Лос-Анджелеса начали тестовую эксплуатацию приложения для смартфона, призванного сделать общение автомобилистов с полицией более приятным и простым.
Суть работы приложения SafeStop такова. Водитель видит, что его останавливает инспектор, запускает приложение и инициирует видеозвонок. Таким образом, автомобилист и полицейский могут общаться, не выходя из машин.
Статистика по Штатам свидетельствует, что первые мгновения после остановки водителя инспектором являются определяющими. Иногда из-за неосторожности в словах возникает конфликт, которого вполне можно было избежать.
Создатели приложения говорят, что оно дает водителям возможность «взять на себя инициативу», а также обеспечивает прозрачность всего процесса остановки. Проще говоря, нововведение должно сделать встречу с полицией менее травмирующим опытом для автолюбителей.
Еще одно важное дополнение: авторы проекта утверждают, что SafeStop не следит за вашими перемещениями постоянно, а включается только на время видеозвонка. Сообщается также, что компания-разработчик оплатит часть штрафа водителя, если тот в момент остановки полицией будет использовать приложение.
Источник: jalopnik.com
Видео: KTLA 5
Фото: WeHo
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