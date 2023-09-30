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Новое приложение позволяет общаться с полицейским, который вас остановил

В США полиция тестирует приложение SafeStop для общения водителя с инспектором

Полицейские Лос-Анджелеса начали тестовую эксплуатацию приложения для смартфона, призванного сделать общение автомобилистов с полицией более приятным и простым.

Суть работы приложения SafeStop такова. Водитель видит, что его останавливает инспектор, запускает приложение и инициирует видеозвонок. Таким образом, автомобилист и полицейский могут общаться, не выходя из машин.

Статистика по Штатам свидетельствует, что первые мгновения после остановки водителя инспектором являются определяющими. Иногда из-за неосторожности в словах возникает конфликт, которого вполне можно было избежать.

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Создатели приложения говорят, что оно дает водителям возможность «взять на себя инициативу», а также обеспечивает прозрачность всего процесса остановки. Проще говоря, нововведение должно сделать встречу с полицией менее травмирующим опытом для автолюбителей.

Еще одно важное дополнение: авторы проекта утверждают, что SafeStop не следит за вашими перемещениями постоянно, а включается только на время видеозвонка. Сообщается также, что компания-разработчик оплатит часть штрафа водителя, если тот в момент остановки полицией будет использовать приложение.

Источник: jalopnik.com

Видео: KTLA 5

Фото: WeHo

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