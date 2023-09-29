#
Выходные/отпускЦены на топливоАвтоюристIQ-тестКитайские автоПараимпортС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Kia и Hyundai отзовут более 3 миллионов автомобилей в США из-за неисправностиKia и Hyundai отзовут более 3 миллионов автомобилей в США из-за неисправности
У автомобилей обнаружен большой риск возгорания...
Посчитали, сколько вы сэкономите на бензине, купив электромобильПосчитали, сколько вы сэкономите на бензине, купив электромобиль
Расходы на Москвич 3е или Evolute i-Joy за 3...
Благодаря продольным усилителям в дверях ранние Москвичи-2141 управлялись лучше более поздних машин.Вот все бы были такими! Ретротест раннего Москвича-2141
Москвичи-2141 начали собирать в 1986-м, но...

Kia и Hyundai отзовут более 3 миллионов автомобилей в США из-за неисправности

У автомобилей обнаружен большой риск возгорания в моторном отсеке

Концерны Hyundai и Kia приняли решение отозвать более трех миллионов автомобилей в США из-за неисправности, которая может спровоцировать возгорание моторного отсека. Международное агентство новостей Reuters обнародовало эту информацию со ссылкой на Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA).

Речь идет о моделях Sportage, Optima, Sorento, Rio марки Kia и Hyundai Elantra, Genesis Coupe, Sonata, Santa Fe. Отмечается, что Kia отзовет в США 1,7 млн автомобилей, а Hyundai — 1,6 млн экземпляров. На текущем этапе у специалистов компаний разные объяснения о причинах возникновения возможного возгорания.

Забавные тесты про автомобили
Прямая линия «За рулем» — помощь автоюристов
Юбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Крепкий кузов, ресурс мотора — 400 000 км: солидное авто для всей семьи

В частности, есть предположение, что у Kia в гидравлическом электронном блоке управления (HECU) транспортных средств может произойти короткое замыкание. Что касается Hyundai, допускается, что модуль антиблокировочной тормозной системы может привести к утечке тормозной жидкости. Теперь дилерам предстоят работы по замене неисправных деталей.

В помощь военным водителям...

«За рулем» поддержал сбор средств «Народного фронта»

Собранные средства пойдут на закупку шин Кама для грузовых автомобилей подразделений разведки России, действующей в зоне СВО. Зайдите на сайт проекта «Все для победы» и переведите комфортную для вас сумму.

  • «За рулем» можно читать в Viber

Источник: НТВ

Фото: Unsplash

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

Дзен Новости
За РулемСветлана Тарасенко
Поделиться:
Оцените материал:
0