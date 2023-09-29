Kia и Hyundai отзовут более 3 миллионов автомобилей в США из-за неисправности
Концерны Hyundai и Kia приняли решение отозвать более трех миллионов автомобилей в США из-за неисправности, которая может спровоцировать возгорание моторного отсека. Международное агентство новостей Reuters обнародовало эту информацию со ссылкой на Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA).
Речь идет о моделях Sportage, Optima, Sorento, Rio марки Kia и Hyundai Elantra, Genesis Coupe, Sonata, Santa Fe. Отмечается, что Kia отзовет в США 1,7 млн автомобилей, а Hyundai — 1,6 млн экземпляров. На текущем этапе у специалистов компаний разные объяснения о причинах возникновения возможного возгорания.
В частности, есть предположение, что у Kia в гидравлическом электронном блоке управления (HECU) транспортных средств может произойти короткое замыкание. Что касается Hyundai, допускается, что модуль антиблокировочной тормозной системы может привести к утечке тормозной жидкости. Теперь дилерам предстоят работы по замене неисправных деталей.
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Источник: НТВ
Фото: Unsplash
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