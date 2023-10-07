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Этот Land Cruiser упал с горы. Но все равно ездит

Сильно поврежденный Toyota Land Cruiser сам доехал до мастерской

Внедорожник Toyota Land Cruiser славится своей прочностью, но этот автомобиль раздвинул рамки возможного, выдержав серьезную аварию с опрокидыванием. Автомобиль засняли на пути к дилерской станции техобслуживания Toyota с кузовом, который выглядел так, будто его растоптал гигантский монстр.

Водителю, должно быть, было непросто втиснуться в сплюснутую кабину, а передняя и задняя части настолько смяты, что неясно, как их вправлять.

Toyota Land Cruiser выгляди так, словно его помяли в ступке
Toyota Land Cruiser выгляди так, словно его помяли в ступке
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Известно, что владелец этого Land Cruiser катался на нем где-то в горных районах Саудовской Аравии и свалился с горы. Автомобиль несколько раз перевернулся, но после того, как остановился, владелец, чудом выживший в аварии, да еще и без серьезных травм, обнаружил, что автомобиль все еще едет.

Причина, по которой разбитый пикап по-прежнему на ходу, во многом связана с конструкцией: его рама, судя по всему, пострадала меньше всего.

Источник: carscoops.com

Фото: соцсети

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За РулемАлексеева Елена
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