Этот Land Cruiser упал с горы. Но все равно ездит
Внедорожник Toyota Land Cruiser славится своей прочностью, но этот автомобиль раздвинул рамки возможного, выдержав серьезную аварию с опрокидыванием. Автомобиль засняли на пути к дилерской станции техобслуживания Toyota с кузовом, который выглядел так, будто его растоптал гигантский монстр.
Водителю, должно быть, было непросто втиснуться в сплюснутую кабину, а передняя и задняя части настолько смяты, что неясно, как их вправлять.
Известно, что владелец этого Land Cruiser катался на нем где-то в горных районах Саудовской Аравии и свалился с горы. Автомобиль несколько раз перевернулся, но после того, как остановился, владелец, чудом выживший в аварии, да еще и без серьезных травм, обнаружил, что автомобиль все еще едет.
Причина, по которой разбитый пикап по-прежнему на ходу, во многом связана с конструкцией: его рама, судя по всему, пострадала меньше всего.
Источник: carscoops.com
Фото: соцсети
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