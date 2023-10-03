УАЗы получат новую трансмиссию

Для УАЗов на ЗМЗ начнут выпускать новую коробку передач

Компания «Соллерс» запустит производство новой механической коробки передач для автомобилей УАЗ, а впоследствии и для машин других марок. Производство будет организовано на индустриальной площадке Заволжского моторного завода (ЗМЗ).

Для запуска производства дочерняя компания «Соллерс» — ООО «Соллерс Производство Трансмиссий» — получит льготный заем в размере 564 млн рублей. Средства будут направлены на закупку оборудования для цеха сборки коробок передач, линии механической обработки корпусных деталей МКПП, а также закупку серийной литейной оснастки.

Выпуск шестиступенчатых МКПП начнется на моторном заводе во втором квартале 2024 года.

«Общий объем производства по проекту составит семь тысяч штук в 2024 году с последующим ростом до 50 тысяч штук в год. Новые МКПП получат легкие коммерческие автомобили и пикапы Sollers, автомобили бренда УАЗ. Также в планах компании – установка локализованных коробок передач на другие отечественные автомобили», - отмечается в сообщении компании.

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Источник: Соллерс

Фото: УАЗ