УАЗы получат новую трансмиссию
Компания «Соллерс» запустит производство новой механической коробки передач для автомобилей УАЗ, а впоследствии и для машин других марок. Производство будет организовано на индустриальной площадке Заволжского моторного завода (ЗМЗ).
Для запуска производства дочерняя компания «Соллерс» — ООО «Соллерс Производство Трансмиссий» — получит льготный заем в размере 564 млн рублей. Средства будут направлены на закупку оборудования для цеха сборки коробок передач, линии механической обработки корпусных деталей МКПП, а также закупку серийной литейной оснастки.
Выпуск шестиступенчатых МКПП начнется на моторном заводе во втором квартале 2024 года.
«Общий объем производства по проекту составит семь тысяч штук в 2024 году с последующим ростом до 50 тысяч штук в год. Новые МКПП получат легкие коммерческие автомобили и пикапы Sollers, автомобили бренда УАЗ. Также в планах компании – установка локализованных коробок передач на другие отечественные автомобили», - отмечается в сообщении компании.
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Источник: Соллерс
Фото: УАЗ
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