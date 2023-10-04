Новый недорогой Suzuki из Японии: цена в России меньше миллиона рублей

Дилеры начали продавать в РФ хэтчбек Suzuki Solio

Малообъемный мотор одного из самых популярных в Японии автомобилей Sizuki позволил дилерам обойти ограничения на экспорт, и теперь россияне смогут приобрести кей-кар Suzuki Solio по цене топ-версий Lada Granta.

Автомобили 2023 года выпуска — праворульные, они оснащены бензиновым мотором объема 1,2 л мощностью 91 л.с. В паре с ним работает бесступенчатый вариатор, на выбор покупателей — передний или полный привод.

Suzuki Solio

Длина машины 3,8 м, ширина 1,6 м, высота 1,7 м, общая масса 960 кг. В списке оснащения заявлены: мультируль, мультимедийная система, кондиционер, камера заднего вида, кнопка старт-стоп, вмонтированные в спинки передних кресел столики для комфорта пассажиров сзади.

Стоимость Suzuki Solio на российском рынке стартует от 882 тысяч рублей и доходит почти до миллиона — 977 тысяч рублей. Цену устанавливает конкретный дилер с учетом версии автомобиля. Но они подчеркивают, что итоговая стоимость машин, пока еще не ввезенных на территорию РФ, может меняться в зависимости от колебаний курса валют.

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Источник: Daily-Motor.ru

Фото: Suzuki, Unsplash