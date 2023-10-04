Hyundai и Kia распродают остатки и сворачивают бизнес? Проверили слух

Максим Кадаков: продажа завода Hyundai в Питере – это не закрытие бизнеса

Kia и Huyndai полностью закроют свой бизнес в России до нового года. Сейчас производители ликвидируют складские запасы, причем остатки распродают с наценкой в миллион рублей, сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на свой источник.

В сообщении утверждается, что из-за санкций корейцы больше не в состоянии обеспечивать рынок, а параллельный импорт не оправдал ожиданий.

Ниже — краткое содержание нашумевшего поста в Телеграм.

Ассортимент салонов постепенно заменяют «китайцы», популярных моделей остаются единицы, отсюда и цена за дефицит. Kia Cerato 2022 вам отдадут за 3 млн руб., K5 за 3,5 млн руб. – и это не в самых топовых комплектациях.

У дилеров Huyndai остались только кроссоверы по цене от 4,5 млн руб., но и их уже почти заместили «китайцы». Чаще всего это марка BAIC, но ажиотажа около этих машин не наблюдается.

Дилеры продолжат обслуживать «корейцев», но цены при этом вырастут минимум на 20%. Ожидаются проблемы с запчастями, увеличенные сроки поставки и взлетевшие цены на автокомпоненты.

Тем временем завод Hyundai Motor Manufacturing Rus в Санкт-Петербурге выставили на аукцион за 500 млрд рублей.

Прояснил ситуацию наш главный редактор, который владеет достоверной информацией.

Комментарий эксперта

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

У Hyundai и Kia по-прежнему сохраняются гарантийные обязательства, и они их будут выполнять, и компании в ближайшее время никуда не уходят. В этом смысл все будет работать – клиенты будут обеспечены запчастями и гарантийными обязательствами.

А завод в Санкт-Петербурге действительно продается, тут секрета нет.

Что касается дилеров – это независимые структуры, они могут быть и дилерами корейских марок, и мультибрендовыми салонами. Поэтому все эти утверждения неграмотны и сделаны без понимания ситуации.

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Фото: Hyundai и «За рулем»