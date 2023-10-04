Флешбэк в прошлое: ВАЗ-2102 1973 года 50 лет простоял в гараже

Раритетный ВАЗ-2102 с пробегом 80 км обнаружили на Украине

В Сети завирусилось видео автоблогера Roma Urraco, снявшего ролик с абсолютно новым ВАЗ-2102, найденном в одном из гаражей на Украине. Отмечается, что владелец автомобиля приобрел его еще в начале 1970-х, но универсал так и простоял без движения – его пробег составляет всего 80 км.

На кадрах можно увидеть, что ВАЗ-2102 сохранился практически в первозданном виде, несмотря на то что простоял целых 50 лет. Автомобиль выполнен в редком сером цвете.

ВАЗ-2102

ВАЗ-2102 ВАЗ-2102

Кузов в идеальном состоянии: лакокрасочное покрытие без единой царапины и почти первозданный хром. Покрышки без трещин, причем в кадре показан вытисненный на резине год ее изготовления — 1970. Все комплектующие, включая уплотнители и тормозные шланги, – оригинальные.

С кузова и салона был снят толстый слой пыли, заменили масло в редукторе, коробке передач и двигателе, старый бензин был слит и заменен на новый, также обновили антифриз и тормозную жидкость. Был почищен топливный бак и карбюратор, заменены аккумулятор и свечи. Сцепление пришлось разрабатывать.

ВАЗ-2102 ВАЗ-2102

ВАЗ-2102 ВАЗ-2102

Универсал оснащен карбюраторным бензиновым мотором объемом 1,2 л мощностью 59 л.с. и 4-ступенчатой «механикой».

ВАЗ-2102 серийно выпускался на Волжском автомобильном заводе с 1971 по 1986 годы, он производился по лицензии Fiat 124 Familiare. В машину были внесены изменения, присущие базовой модели ВАЗ-2101. Тираж автомобиля составил 667 тысяч экземпляров.

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Источник: rg.ru

Фото: Youtube