Suzuki Jimny вошел в историю и в Книгу Гиннесса

796 владельцев внедорожников Suzuki Jimny установили необычное достижение

Представители Книги рекордов Гиннесса зафиксировали новый мировой рекорд, в котором принимали участие 796 владельцев Suzuki Jimny. Перед водителями внедорожников стояла задача одновременно по сигналу включить фары своих машин. Мероприятие проходило на выставке Jimny Gathering 2023 в Кларенсе, Южная Африка, с 22 по 24 сентября.

Успешная попытка, позволившая зафиксировать необычный рекорд, была предпринята в последний день работы выставки. Согласно правилам, чтобы засчитать факт рекорда, автовладельцы должны были включить фары автомобиля на пять секунд.

Во время выставки посетители не только стали свидетелями установки очередного рекорда Гиннесса, им также предоставили шанс принять участие в путешествии по бездорожью через горы Малути в национальном парке Золотые Ворота Хайлендс.

Также в рамках мероприятия автоконцерн Suzuki представил новую версию Jimny Heritage ограниченной серии в 300 экземпляров. Этот автомобиль предназначен для австралийского авторынка. Кроме того, представители автопроизводителя организовали музыкальный фестиваль Safari Town. Он состоялся на городской площади Кларенса, в числе участников были музыкальные и творческие коллективы из Южной Африки.

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Источник: Carsweek-ru

Фото: Youtube