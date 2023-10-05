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Suzuki Jimny вошел в историю и в Книгу Гиннесса

796 владельцев внедорожников Suzuki Jimny установили необычное достижение

Представители Книги рекордов Гиннесса зафиксировали новый мировой рекорд, в котором принимали участие 796 владельцев Suzuki Jimny. Перед водителями внедорожников стояла задача одновременно по сигналу включить фары своих машин. Мероприятие проходило на выставке Jimny Gathering 2023 в Кларенсе, Южная Африка, с 22 по 24 сентября.

Успешная попытка, позволившая зафиксировать необычный рекорд, была предпринята в последний день работы выставки. Согласно правилам, чтобы засчитать факт рекорда, автовладельцы должны были включить фары автомобиля на пять секунд.

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Во время выставки посетители не только стали свидетелями установки очередного рекорда Гиннесса, им также предоставили шанс принять участие в путешествии по бездорожью через горы Малути в национальном парке Золотые Ворота Хайлендс.

Также в рамках мероприятия автоконцерн Suzuki представил новую версию Jimny Heritage ограниченной серии в 300 экземпляров. Этот автомобиль предназначен для австралийского авторынка. Кроме того, представители автопроизводителя организовали музыкальный фестиваль Safari Town. Он состоялся на городской площади Кларенса, в числе участников были музыкальные и творческие коллективы из Южной Африки.

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Источник: Carsweek-ru

Фото: Youtube

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За РулемСветлана Тарасенко
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Отзывы о Suzuki Jimny (2)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Suzuki Jimny  2011
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

В комментарии

Недостатки:

В комментарии

Комментарий:

Два охотника/рыболова + две кровати в стоке, или два колхозника + 9-ть мешков картошки. При 3000 тыс. об укладывается в паспорт, потом начинает жрать. Разбегается до 155 км/ч. Защита нужна там, где нет глины. В эконом варианте 480 км с бака. Если качать колеса по табличке на двери - стошнит между двух встречных фур. Обдувов сзади нет - зимой боковины замерзают. Застрять можно, если сесть на брюхо. Ни чо не ломается. С пеленок посадить на 95-й бензин с одной колонки. После пробега 90 тыс. поменять все резинки в подвеске - иначе начнет рыскать по нарастающей. Женщинам противопоказано - машина вертлявая на любой дороге. На кочерге передние колодки - 65 тыс./задние 90 тыс. Кто умеет ездить -лучше кочерга, АКПП = расход ср. 12,5. Масло льют дилеры не то, что рекомендует производитель, для 1,3 с 2001 15w40. Свечи менять лучше после 40-ка тыщ. Масла раз в 12 тыс. И тогда будет пробег без капа 500 тыщ. Примеч: неразобранные ружья и ГОСТ-ированные Шашки по ширине не влазят, только со стволами до 24-х дюймов. Можно сразу перевезти пять колес в сборе. Патриот не сможет обогнать даже если водитель лопнет от досады, на кочках лучше не гоняться за Нивой - выбитые пальцы. Если заскрипело слева впереди постоянно на кочках - открой заднюю дверь и смажь шайбу на ней.

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