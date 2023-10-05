Suzuki Jimny вошел в историю и в Книгу Гиннесса
Представители Книги рекордов Гиннесса зафиксировали новый мировой рекорд, в котором принимали участие 796 владельцев Suzuki Jimny. Перед водителями внедорожников стояла задача одновременно по сигналу включить фары своих машин. Мероприятие проходило на выставке Jimny Gathering 2023 в Кларенсе, Южная Африка, с 22 по 24 сентября.
Успешная попытка, позволившая зафиксировать необычный рекорд, была предпринята в последний день работы выставки. Согласно правилам, чтобы засчитать факт рекорда, автовладельцы должны были включить фары автомобиля на пять секунд.
Во время выставки посетители не только стали свидетелями установки очередного рекорда Гиннесса, им также предоставили шанс принять участие в путешествии по бездорожью через горы Малути в национальном парке Золотые Ворота Хайлендс.
Также в рамках мероприятия автоконцерн Suzuki представил новую версию Jimny Heritage ограниченной серии в 300 экземпляров. Этот автомобиль предназначен для австралийского авторынка. Кроме того, представители автопроизводителя организовали музыкальный фестиваль Safari Town. Он состоялся на городской площади Кларенса, в числе участников были музыкальные и творческие коллективы из Южной Африки.
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Источник: Carsweek-ru
Фото: Youtube
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Отзывы о Suzuki Jimny (2)
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В комментарии
Два охотника/рыболова + две кровати в стоке, или два колхозника + 9-ть мешков картошки. При 3000 тыс. об укладывается в паспорт, потом начинает жрать. Разбегается до 155 км/ч. Защита нужна там, где нет глины. В эконом варианте 480 км с бака. Если качать колеса по табличке на двери - стошнит между двух встречных фур. Обдувов сзади нет - зимой боковины замерзают. Застрять можно, если сесть на брюхо. Ни чо не ломается. С пеленок посадить на 95-й бензин с одной колонки. После пробега 90 тыс. поменять все резинки в подвеске - иначе начнет рыскать по нарастающей. Женщинам противопоказано - машина вертлявая на любой дороге. На кочерге передние колодки - 65 тыс./задние 90 тыс. Кто умеет ездить -лучше кочерга, АКПП = расход ср. 12,5. Масло льют дилеры не то, что рекомендует производитель, для 1,3 с 2001 15w40. Свечи менять лучше после 40-ка тыщ. Масла раз в 12 тыс. И тогда будет пробег без капа 500 тыщ. Примеч: неразобранные ружья и ГОСТ-ированные Шашки по ширине не влазят, только со стволами до 24-х дюймов. Можно сразу перевезти пять колес в сборе. Патриот не сможет обогнать даже если водитель лопнет от досады, на кочках лучше не гоняться за Нивой - выбитые пальцы. Если заскрипело слева впереди постоянно на кочках - открой заднюю дверь и смажь шайбу на ней.