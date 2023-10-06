Land Cruiser не вошел в топ самых надежных машин Тойоты

Slash Gear: кроссоверы Toyota вошли в топ-12 самых надежных в мире

Автомобили знаменитого японского автоконцерна Toyota на протяжении многих лет лидируют во всевозможных рейтингах как одни из самых надежных во всем мире.

Американское издание Slash Gear проанализировало данные различных авторитетных ресурсов, специализирующихся на периодических публикациях списков самых ресурсных автомобилей, и на их основе составило свой топ-12. Интересно, что в рейтинг не вошли две модели Toyota, априори считавшиеся наиболее неуязвимыми.

Открывает топ-12 компактный кроссовер Toyota C-HR 2020 года выпуска, он заслужил место в рейтинге не только за надежность, но и за ликвидность. За ним расположился Toyota 4Runner 2017 года выпуска. Его назвали не только самым способным покорителем бездорожья, но и одним из самых редко ломающихся японских автомобилей.

Десятого места удостоился один из самых надежных минивэнов на планете – Toyota Sienna 2012 года выпуска, девятое место занимает Toyota Tundra 2013 года. С восьмого по второе места в рейтинге заняли: Toyota Tacoma (2008), Toyota Highlander (2008), Toyota Venza (2014), Toyota RAV4 (2013), Toyota Corolla (2016), Toyota Prius (2008), а также Toyota Camry Hybrid (2014). А самым неуязвимым автомобилем Toyota за всю ее историю названа Toyota Camry 2014 года выпуска.

Примечательно, что в топ не вошли внедорожник Toyota Land Cruiser и пикап Toyota Hilux — их традиционно принято считать одними из самых надежных автомобилей и в своих сегментах, и в линейке этой компании.

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Источник: Slashgear.com

Фото: Unsplash