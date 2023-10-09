Западные автобренды нашли лазейку для возвращения в Россию
Ушедшие из России западные автомобильные бренды активно ищут возможность вернуться на российский рынок, рассказала управляющий директор международной консалтинговой фирмы «Автобосс» Светлана Володина.
Причина проста – деньги, ведь они потеряли более 30% российского рынка, который ранее приносил им значительную прибыль, отметила эксперт.
Володина отмечает, что известны случаи, когда некоторые западные автокомпании выражали интерес к возможности вернуться на российский рынок через своих партнеров из Кыргызстана, у которых имеется несколько дилерских центров в стране.
Кроме того, не только активные китайские бренды, такие как Haval, Exeed, Geely, Changan, приступили к строительству своих заводов в этой стране, подобное желание стали проявлять и западные автопроизводители. Хотя понятно, что самой стране столько автомобилей не нужно.
Таким образом, раскрыла хитрость эксперт, западные автомобильные компании могут войти на российский рынок через кыргызских дилеров.
«За рулем» поддержал сбор средств «Народного фронта»
Собранные средства пойдут на закупку шин Кама для грузовых автомобилей подразделений разведки России, действующей в зоне СВО. Зайдите на сайт проекта «Все для победы» и переведите комфортную для вас сумму.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник: РИА Новости
Фото: Unsplash
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!Дзен Новости