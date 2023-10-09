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Западные автобренды нашли лазейку для возвращения в Россию

Эксперт рассказал, каким образом западные автобренды могут вернуться в Россию

Ушедшие из России западные автомобильные бренды активно ищут возможность вернуться на российский рынок, рассказала управляющий директор международной консалтинговой фирмы «Автобосс» Светлана Володина.

Причина проста – деньги, ведь они потеряли более 30% российского рынка, который ранее приносил им значительную прибыль, отметила эксперт.

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Володина отмечает, что известны случаи, когда некоторые западные автокомпании выражали интерес к возможности вернуться на российский рынок через своих партнеров из Кыргызстана, у которых имеется несколько дилерских центров в стране.

Кроме того, не только активные китайские бренды, такие как Haval, Exeed, Geely, Changan, приступили к строительству своих заводов в этой стране, подобное желание стали проявлять и западные автопроизводители. Хотя понятно, что самой стране столько автомобилей не нужно.

Таким образом, раскрыла хитрость эксперт, западные автомобильные компании могут войти на российский рынок через кыргызских дилеров.

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Источник: РИА Новости

Фото: Unsplash

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За РулемАлексеева Елена
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