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Пока неофициально: в Россию привезли внедорожник Tank 400

Tank 400 появился в России по цене 5,3 млн рублей

Предпродажи нового внедорожника Tank 400 буквально месяц назад стартовали в Китае. Об официальных поставках в Россию речи пока не идет, но новинка (на данный момент в единственном экземпляре) все же добралась до российского рынка.

Привез ее один из частников и продает в Иркутске за 5,3 млн рублей. В объявлении указано, что это новый внедорожник, у которого максимальная версия с тремя блокировками.

Tank 400
Tank 400
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Танк 400 Hi4-T имеет уникальный дизайн, что делает его непохожим на прочие модели Tank. Его габариты сопоставимы с Nissan Pathfinder – 4985х1960х1905 мм при колесной базе 2850 мм.

Гибридная установка Hi4-T взята от Tank 500. Мощность двигателя составляет 245 л.с. и 380 Нм. Специально под эту установку разрабатывался 9-ступенчатый автомат с высоковольтным двигателем P2 Hybrid мощностью 163 л.с. Суммарная мощность гибрида достигает 408 л.с. и 750 Нм.

Источник: РГ

Фото: Autohome.com.cn

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