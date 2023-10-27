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Женевский автосалон вернулся, но оказался не нужен

Крупные автобренды отказались от участия в возрожденном Женевском автошоу

После четырех лет бездействия Женевский автосалон возобновляет свою работу и откроется 26 февраля 2024 года (выставка продлится до 3 марта). И это будет сотый по счету автосалон. Но грандиозным, как Японский автосалон, ему не быть.

Группа Renault (Renault, Dacia, Alpine) примет в нем участие, но четыре немецких производителя, на которых держалась выставка, уже заявили, что не приедут.

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Женевский автосалон считался самым престижным автосалоном в Европе. Организаторы ждут, что в 2024 году выставку посетят более 300 000 человек. Сбудется прогноз или нет, зависит от брендов, которые будут выставлять свои разработки и автомобили.

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BMW, Mercedes-Benz, Audi и Volkswagen уже заявили, что не будут участвовать в Женевском автосалоне. Skoda, Cupra и Porsche еще не решили, выставляться или нет, но, как пишут европейские издания со ссылкой на представителей компаний, «вероятность участия мала».

Что касается группы Stellantis, в которую входят бренды Peugeot, Citroen, Fiat и Opel, то руководство сомневается, нужно ли сегодня тратить деньги на участие в выставках вообще. Ранее концерн отказался от стендов на выставке CES в Лас-Вегасе, сославшись на забастовки.

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Фото: Largus.fr

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За РулемКирилл Панов
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