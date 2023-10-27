Женевский автосалон вернулся, но оказался не нужен
После четырех лет бездействия Женевский автосалон возобновляет свою работу и откроется 26 февраля 2024 года (выставка продлится до 3 марта). И это будет сотый по счету автосалон. Но грандиозным, как Японский автосалон, ему не быть.
Группа Renault (Renault, Dacia, Alpine) примет в нем участие, но четыре немецких производителя, на которых держалась выставка, уже заявили, что не приедут.
Женевский автосалон считался самым престижным автосалоном в Европе. Организаторы ждут, что в 2024 году выставку посетят более 300 000 человек. Сбудется прогноз или нет, зависит от брендов, которые будут выставлять свои разработки и автомобили.
BMW, Mercedes-Benz, Audi и Volkswagen уже заявили, что не будут участвовать в Женевском автосалоне. Skoda, Cupra и Porsche еще не решили, выставляться или нет, но, как пишут европейские издания со ссылкой на представителей компаний, «вероятность участия мала».
Что касается группы Stellantis, в которую входят бренды Peugeot, Citroen, Fiat и Opel, то руководство сомневается, нужно ли сегодня тратить деньги на участие в выставках вообще. Ранее концерн отказался от стендов на выставке CES в Лас-Вегасе, сославшись на забастовки.
- «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Фото: Largus.fr
«За рулем» поддержал сбор средств «Народного фронта»
Собранные средства пойдут на закупку шин Кама для грузовых автомобилей подразделений разведки России, действующей в зоне СВО. Зайдите на сайт проекта «Все для победы» и переведите комфортную для вас сумму.
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!Дзен Новости