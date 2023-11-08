Стойкий кузов, надежный мотор и АКП: японская иномарка за 500 тысяч рублей

«За рулем» назвал подержанный Nissan Tiida хорошим выбором за полмиллиона рублей

Эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев подготовил новую подборку надежных иномарок за минимум денег – он рассматривает модели, которые сейчас стоят 500-600 тысяч. Но при внимательном подходе они без проблем прослужат вам еще несколько лет. Один из вариантов — это седан или хэтчбек Nissan Tiida первого поколения.

Nissan Tiida I

Такие у нас продавали до 2013 года, но за полмиллиона рублей у вас окажется машина 2007–2010 годов с пробегом 200–300 тысяч километров.

Мнение эксперта

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

— Кузов недурно сопротивляется коррозии. Главное достоинство – надежные долгоиграющие двигатели и коробки передач. Все моторы атмосферные. В версии с правым рулем (Tiida Latio) к нам попадал мотор 1.5 (109 л. с.), официально продавали 1.6 (110 л. с.) и 1.8 (126 л. с.). Гоняться за более мощным не стоит – склонен к перегревам, не сочетается с автоматом, АИ‑92 переносит с трудом, ресурс цепи привода ГРМ ниже.

Двигатели 1.5 и 1.6 различаются ходом поршня и прошивками. HR16DE знаком нам по множеству моделей, в том числе как Renault Н4М, коим оснащали Логаны и Лады. Из важных болячек – возрастной масложор, излечимый за умеренную плату (раскоксовка, кольца, колпачки, регулировка зазоров). А ходит свыше 350 тысяч км. В жаркую погоду лучше применять АИ‑95.

Под стать ему и коробки. У механики недомогания вылезают не ранее 200 тысяч км, а древний четырехступенчатый автомат Jatco RE4F03A способен на 300 тысяч без ремонта, если вовремя менять масло и не перегревать.

За эти деньги есть и другие достойные предложения на рынке авто с пробегом – давайте посмотрим все!

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Фото: Nissan