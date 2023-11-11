Дешевых автокредитов не ждите: прогноз финансиста на 2024 год

Финансист: в 2024 году рынок автокредитов упадет, а дилеры будут бороться за клиента

Эксперты авторынка в один голос говорят, что после повышения ставки рефинансирования до 15% годовых рынок автокредитования серьезно просядет. И хотя пока серьезного снижения спроса на автокредиты нет, в будущем этого не избежать, уверена представитель компании «еКредит» Дарья Тимченко.

По ее мнению, размер ключевой ставки в 15% – это, по сути, заградительная мера для всего рынка кредитования, включая выдачу автокредитов.

Тимченко заметила, что уже в следующем году вместе с повышением ставок будет снижаться уровень полученных одобрений на выдачу кредитов.

«Уже сегодня меняются отношения между банками и автодилерами – дилеры более осторожно предлагают автокредиты. По следующему году важно понять: рынок будет сжиматься, ставка будет высокой, а борьба за клиента среди тех же дилеров тоже будет расти», - поделилась прогнозом эксперт.

Для стимулирования автокредитования на новый уровень должно выйти взаимодействие дилеров с банками и автопроизводителями. В качестве одной из таких мер Тимченко видит субсидирование автокредитов со стороны автомобильных компаний – по аналогии с ипотекой, где есть дополнительное субсидирование от застройщика.

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Источник: Автостат

Фото: Depositphotos