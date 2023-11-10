АВТОВАЗ рассмотрит вопрос выпуска Lada Granta без подушек безопасности для снижения цены

Цена на Lada Granta может снизиться в варианте без подушек безопасности

Руководство АВТОВАЗа рассмотрит вариант выпуска автомобилей Lada Granta без подушек безопасности. На текущий момент окончательного решения по этому вопросу нет.

На заводе подчеркивают, что в этом вопросе есть два важных аспекта: такой вариант рассматривается, а если решение все-таки будет положительным, то речь в данном случае пойдет о расширении списка версий, а не только о выпуске автомобилей без подушек безопасности.

Дело в том, что кроме санкционного аспекта, существует еще и экономическая целесообразность.

«По опыту продаж в прошлом году версии без подушек пользуются высоким спросом у покупателей. Сегодня у дилеров и на складах доступны все стандартные комплектации Lada Granta в полном объеме», — уточнили на заводе.

Lada Granta без подушек безопасности «полностью соответствуют действующим в России регламентам и правилам безопасности транспортных средств», подчеркивают на АВТОВАЗе.

Напомним, приобрести Lada Granta сейчас можно по заводской цене без наценки дилеров. Но для этого нужно приехать в Тольятти. Рекомендованные заводом цены стартуют от 699 900 рублей, если воспользоваться специальной программой господдержки, цена на новый автомобиль может снизиться до 560 тысяч рублей.

Линейка моделей семейства Lada Granta включает седан, лифтбек, хэтчбек и универсал.

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Источник: rg.ru

Фото: АВТОВАЗ