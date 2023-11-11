Новейший универсал BMW 1 Series попал на камеру
BMW перевели первую серию на передний привод в 2019 году, и новая версия сохранит данную компоновку, причем данных о силовых агрегатах нет. Более мощная версия M135i на данный момент оснащается полным приводом и мотором мощностью 302 л. с., однако, судя по слухам, производитель хочет добавить мощности данной версии, увеличив ее до 315 л. с.
Внешний вид обновленной модели BMW 1 Series будет привлекательным и динамичным. Автомобиль получит большой трапециевидный воздухозаборник, который займет место под решеткой радиатора в переднем бампере. Хотя задние фонари остаются скрытыми за камуфляжем, мы можем увидеть четыре выхлопных трубы, которые добавляют спортивности и агрессивности дизайну автомобиля.
Камуфляж очень плотный, BMW решила сохранить некоторую тайну относительно внешнего вида новинки. На шпионских фотографиях кабина автомобиля была частично закрыта черной тканью, но можно заметить небольшой селектор передач и два зарядных порта рядом с подстаканником. Это указывает на то, что BMW обратила внимание на детали и комфорт внутри автомобиля.
Пока нет точной информации о том, когда BMW представит обновленную 1-ю серию, но ожидается, что это может произойти до конца текущего года.
Источник, фото: Motor1
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