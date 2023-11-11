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BMW 1 Series
Новейший универсал BMW 1 Series попал на камеру
Появились шпионские снимки нового универсала...

Новейший универсал BMW 1 Series попал на камеру

Появились шпионские снимки нового универсала BMW 1 Series

BMW перевели первую серию на передний привод в 2019 году, и новая версия сохранит данную компоновку, причем данных о силовых агрегатах нет. Более мощная версия M135i на данный момент оснащается полным приводом и мотором мощностью 302 л. с., однако, судя по слухам, производитель хочет добавить мощности данной версии, увеличив ее до 315 л. с.

BMW 1 Series
BMW 1 Series

Внешний вид обновленной модели BMW 1 Series будет привлекательным и динамичным. Автомобиль получит большой трапециевидный воздухозаборник, который займет место под решеткой радиатора в переднем бампере. Хотя задние фонари остаются скрытыми за камуфляжем, мы можем увидеть четыре выхлопных трубы, которые добавляют спортивности и агрессивности дизайну автомобиля.

BMW 1 Series
BMW 1 Series
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Камуфляж очень плотный, BMW решила сохранить некоторую тайну относительно внешнего вида новинки. На шпионских фотографиях кабина автомобиля была частично закрыта черной тканью, но можно заметить небольшой селектор передач и два зарядных порта рядом с подстаканником. Это указывает на то, что BMW обратила внимание на детали и комфорт внутри автомобиля.

BMW 1 Series
BMW 1 Series

Пока нет точной информации о том, когда BMW представит обновленную 1-ю серию, но ожидается, что это может произойти до конца текущего года.

Источник, фото: Motor1

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За РулемЛежнин Роман
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