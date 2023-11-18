За непристегнутый ремень в 2023 году в Москве выписано 3,5 млн штрафов
С начала года московская ГИБДД выписала автомобилистам 3,47 млн штрафов за нарушение правил пользования ремнями безопасности. Учитывая размер штрафа за данное нарушение ПДД в размере 1 тыс. рублей (ст. 12.6 КоАП РФ), можно подсчитать, что общая сумма взысканий на водителей и пассажиров составила почти 3,5 млрд рублей.
Также сотрудниками столичной Госавтоинспекции на основании материалов, зафиксированных путем фотовидеофиксации, вынесено 780,9 тыс. штрафов за пользованием мобильными телефонами за рулем. За это нарушение предусмотрено наказание в размере 1,5 тыс. рублей.
Напомним, что с середины сентября 2023 года камерам фотовидеофиксации нарушений ПДД добавили еще один модуль, и теперь они могут фиксировать не только не пристегнутого ремнем безопасности водителя, но и пассажира. Следят за этим в Москве 206 комплексов с нейросетью, и их количество с каждым годом будет увеличиваться.
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Источник: ГИБДД РФ
Фото: Дептранс Москвы, Depositphotos
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