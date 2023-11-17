Сотрудники тюменской полиции будут патрулировать улицы на кроссоверах Haval F7
Сотрудники полиции Тюмени теперь будут нести службу на машинах Haval F7. На новые китайские автомобили на улицах города обратили внимание местные жители. В ГИБДД Тюменской области подтвердили, что машины предназначены для сотрудников патрульной службы.
«Это первая партия патрульных автомобилей ДПС, поступившая в регион в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Машины полноприводные, турбодвигатель – 190 л.с.», – уточнили в Госавтоинспекции региона.
Согласно информации на официальном сайте производителя, стоимость автомобиля с такой мощностью двигателя достигает более 2,4 млн рублей. Максимальная скорость ограничена отметкой 195 км, до «сотки» кроссовер разгоняется за 9 секунд.
Стоит отметить, что по итогам года Haval F7 занял 18-е место в зачете моделей, согласно данным АЕБ, в России продано 7440 машин. В последние месяцы модель занимала прочное место в десятке лучших, а в ноябре даже вошла в топ-5.
Автомобили Haval F7 собирают на предприятии китайского концерна в Тульской области. Завод полного цикла включает штамповочное, сварочное и окрасочное производства. В 2014 году на выставке в Шанхае между российскими и китайскими сторонами было подписано соглашение о намерениях, и с этого момента началась история завода в России.
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Источник: 72.ru
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Отзывы о Haval F7 (5)
симпатичный
Цена, эргономические просчеты, двигатель и коробка-кот в мешке
Конкурентоспособная цена за китайца с неизвестным роботом и двигателем, однозонным климатом и бликующим майфуном за 1.9 мульта? Вы серьезно??? Всегда уважал "За рулем" за объективность, но это слишком ребята. За эти деньги можновзять Тигуан, который даже с 1.4-150 будет выигрышней и по динамике и по разгону, не говоря уж о ликвидности, Мазда сх5.Про Киа и Хендай ( тусан и т.д) я уже молчу. Даже Geely Atlas с турбо 1.8 смотрится предпочтительней за 1650000!. Это авто с такими ценами обречено на провал изначально также как в свое время их же H8, хотя он был не плох в целом.