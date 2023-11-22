Надежный, мощный, комфортный: легендарный внедорожник за 500 тысяч рублей

«За рулем»: стоит ли покупать подержанный Jeep Cherokee за полмиллиона рублей?

У «американцев» есть свои нюансы эксплуатации в России, однако среди вариантов внедорожника по цене старой Нивы эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев называет Jeep Cherokee первого поколения XJ – называет весьма уверенно, и понятно почему.

Jeep Cherokee XJ

Вполне сносный экземпляр можно сыскать за 500 тысяч рублей – только не берите тюнинговые «котлеты», которые мучали бездорожьем, и сразу взгляните на пороги и днище. Впрочем, даже после появления коррозии Cherokee остается почти вечным автомобилем. Разве что кожа интерьера немного потрескается от времени.

Мнение эксперта

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

— Если говорить о двигателях, лучше всего искать рядную бензиновую «шестерку» объемом 4,0 л. По надежности и динамике это оптимальный вариант.

При осмотре нужно обязательно заглянуть под переднее левое крыло. Если из корпуса воздушного фильтра течет масло, значит износились маслосъемные кольца. Не славятся большим ресурсом подушки двигателя – их приходится менять раз в 100-120 тысяч км.

У машин до 1994 года была проблема с быстрым выходом из строя рабочего цилиндра сцепления, который составлял единый корпус с выжимным подшипником.

В трансмиссии раньше всего выходит из строя передний мост. Но многие владельцы ставили вместо него более мощный узел от Grand Cherokee.

А какие еще полноприводники можно найти за полмиллиона рублей? Изучаем весь список!