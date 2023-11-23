Известно, когда на Москвиче приступят к мелкоузловой сборке авто
О том, что главная задача завода «Москвич» на 2024 год — запустить сборку полного цикла, заявил директор по производству Олег Масляков.
«В следующем году завод перейдет на мелкоузловую сборку автомобилей Москвич 3 и Москвич 6, автомобили будут собираться по полному циклу, включая сварку и окраску кузовов, уровень локализации заметно вырастет. В 2024 году мы планируем произвести порядка 50 тысяч автомобилей», – рассказал он в большом интервью РИА Новости.
Таким образом, в приоритете предприятия – локализация производства. И она уже на подходе – завод приступил к тестовой сварке и окраске кузовов.
Кроме вопроса локализации, среди первоочередных задач – «оживление» сети российских поставщиков. Правильно и в нужных объемах выполненная локализация скажется и на цене автомобилей, отметил топ-менеджер.
Пока на заводе ведется крупноузловая сборка: кузов, шасси, силовой агрегат, колеса и другие детали приходят отдельно друг от друга, а потом на 480-метровом автоматизированном конвейере операторы выполняют работы по сборке автомобиля.
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Источник: РИА Новости
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