В Англии запретили рекламу Тойоты
Британская рекламная комиссия (ASA) запретила рекламу Toyota Hilux, заявив, что она учит людей нарушать закон.
В рекламе, которая появилась в октябре 2023 года, показан пикап Hilux, преодолевающий различные препятствия на бездорожье. В конце рекламного ролика говорится: «Hilux. Для самых сложных условий».
Дело в том, что в Великобритании езда по бездорожью в некоторых случаях – вне закона.
ASA получила жалобы от нескольких зрителей, которые заявили, что реклама может побудить людей к вождению вне дорог в местах, где это запрещено.
ASA согласилась с этим и постановила, что реклама «неэтична». Комиссия заявила, что реклама «подталкивает людей к вождению вне дорог, что может нанести вред окружающей среде и привести к рискам для жизни и здоровья».
Toyota заявила, что разочарована решением ASA и намерена обжаловать его. Компания утверждает, что реклама была предназначена для демонстрации возможностей Hilux, а не для поощрения людей к вождению вне дорог в незаконных местах.
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Фото, видео: Toyota
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