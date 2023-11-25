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Вам не показалось, это Таврия-купе, и такая действительно была!

«За рулем» рассказал о загадочном спортивном купе на базе ЗАЗ-1102 Таврия

Эту интересную машину разработали в ПАО «Вепрь» из Кременчуга. Двухдверный аппарат, известный в Сети под именами Тария-купе и Таврия Спорт, построен на базе широко известного одноименного хэтчбека ЗАЗа. Однако от серийной Таврии тут остался разве что порядком доработанный кузов.

Задние стойки кузова срезали, крышу укоротили, а тыльную стенку двухместного салона снабдили аккуратными оконцами. Для того, чтобы установить переднюю подвеску ВАЗ-2110, пришлось переварить «стаканы» – новая подвеска расширила колею на 96 мм. Назад также пошла «десяточная» балка, прибавка по колее составила 74 мм. Клиренс увеличился на 25 мм. На все колеса поставили дисковые тормоза.

ЗАЗ-1102 Таврия
ЗАЗ-1102 Таврия
ЗАЗ-1102 Таврия
ЗАЗ-1102 Таврия
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Штатный 58-сильный движок заменили на 1,6-литровый восьмиклапанный ВАЗ-21114, отдачу которого довели до 160 л.с (по другим данным – до 140 л.с.). По всей вероятности, вместе с мотором на Таврию мигрировала и вазовская КП. По данным из свободных источников, силовой агрегат позволял машине разгоняться до 200 км/ч.

Цифра вполне реальная (хоть и не очень сочетающаяся с безопасностью), ведь «усеченный» кузов, наряду с чисто декоративными спойлерами и накладками на пороги, получил оригинальные пластиковые крылья, капот и крышку багажника, что также позволило изрядно сбросить вес.

ЗАЗ-1102 Таврия
ЗАЗ-1102 Таврия
ЗАЗ-1102 Таврия
ЗАЗ-1102 Таврия

В двухместном интерьере появились кожаные сиденья, спортивный руль, красные акценты и логотипы «Vepr» на дверных картах… Сказалось то ли обилие переделок, то ли тот факт, что к моменту появления этого проекта в 2010 году стандартная Таврия уже три года как не выпускалась, но планам разработчиков собирать такие машинки мелкой серией и продавать по 5000 долларов не суждено было сбыться. По некоторым данным, было собрано всего три экземпляра. По другим, машина на фото и вовсе так и осталась единственной…

Источник: АвтоСамоделки, Drive2

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За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:За РулемИз открытых источников
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Фото:За РулемИз открытых источников
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