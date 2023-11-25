Вам не показалось, это Таврия-купе, и такая действительно была!
Эту интересную машину разработали в ПАО «Вепрь» из Кременчуга. Двухдверный аппарат, известный в Сети под именами Тария-купе и Таврия Спорт, построен на базе широко известного одноименного хэтчбека ЗАЗа. Однако от серийной Таврии тут остался разве что порядком доработанный кузов.
Задние стойки кузова срезали, крышу укоротили, а тыльную стенку двухместного салона снабдили аккуратными оконцами. Для того, чтобы установить переднюю подвеску ВАЗ-2110, пришлось переварить «стаканы» – новая подвеска расширила колею на 96 мм. Назад также пошла «десяточная» балка, прибавка по колее составила 74 мм. Клиренс увеличился на 25 мм. На все колеса поставили дисковые тормоза.
Штатный 58-сильный движок заменили на 1,6-литровый восьмиклапанный ВАЗ-21114, отдачу которого довели до 160 л.с (по другим данным – до 140 л.с.). По всей вероятности, вместе с мотором на Таврию мигрировала и вазовская КП. По данным из свободных источников, силовой агрегат позволял машине разгоняться до 200 км/ч.
Цифра вполне реальная (хоть и не очень сочетающаяся с безопасностью), ведь «усеченный» кузов, наряду с чисто декоративными спойлерами и накладками на пороги, получил оригинальные пластиковые крылья, капот и крышку багажника, что также позволило изрядно сбросить вес.
В двухместном интерьере появились кожаные сиденья, спортивный руль, красные акценты и логотипы «Vepr» на дверных картах… Сказалось то ли обилие переделок, то ли тот факт, что к моменту появления этого проекта в 2010 году стандартная Таврия уже три года как не выпускалась, но планам разработчиков собирать такие машинки мелкой серией и продавать по 5000 долларов не суждено было сбыться. По некоторым данным, было собрано всего три экземпляра. По другим, машина на фото и вовсе так и осталась единственной…
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Источник: АвтоСамоделки, Drive2
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