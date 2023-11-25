В Россию привезли надежный японский седан чуть дороже 2 миллионов
Один из московских дилеров привез новый Suzuki Ciaz по цене 2,1 млн рублей
Четырехдверный седан Suzuki Ciaz предлагается в московском дилерском центре с гарантией в два года. Страну, из которой привезли новинку, не уточняют.
Suzuki Ciaz
Седан продается с безальтернативным 1,5-литровым бензиновым мотором мощностью 105 л. с. и на переднем приводе.
Согласно описанию продавца, автомобиль имеет много «плюшек», не свойственных ценовой категории, например круиз-контроль, парктроник, датчик света и систему «старт-стоп».
Помимо этого, есть вариант с более богатой комплектацией. За 2,3 млн рублей в комплектацию дополнительно добавляется светодиодная оптика. Салон такого седана обтянут кожей.
Источник: Autonews
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Фото:Suzuki
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Фото:Suzuki
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