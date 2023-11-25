«Двойное назначение»: создан трековый спорткар, который может ездить по улицам

Тюнинг-ателье ABT Sportsline представило проект XGT, основанный на Audi R8 GT2

Этот проект представляет собой гоночный автомобиль, способный ездить по обычным дорогам. Одним из ключевых изменений является направление мощности двигателя V10 исключительно на задние колеса. Двигатель 5.2 FSI развивает мощность 630 л. с., что на 18 л. с. больше, чем у стандартной модели Audi R8 GT2.

ABT XGT

ABT XGT способен достигать максимальной скорости 310 км/ч и разгоняться до 100 км/ч за 3,4 секунды. Расход топлива заявлен на уровне 20,7 литров на 100 км.

ABT XGT

Разработка проекта XGT заняла два года, включая несколько месяцев ожидания одобрения начальством. Целых 40 человек в компании ABT должны были дать зеленый свет этому проекту.

В салоне автомобиля установлен полный каркас безопасности и руль, идентичный гоночному автомобилю GT2. Однако, чтобы сделать его пригодным для дорожного движения, ABT добавила центральный замок, камеру заднего вида, ручной тормоз и обычную цифровую комбинацию приборов.

ABT XGT

Также внесены изменения в панель управления для управления кондиционером, поворотниками и зеркалами. Были внесены изменения в систему управления температурным режимом, программное обеспечение, систему торможения и заправки. Новая выхлопная система соответствует нормам выброса.

Источник: Motor1