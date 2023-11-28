Добротная немецкая машина на полном приводе за 1 млн рублей

Эксперт «За рулем»: как подобрать полноприводный Opel Antara за 950 тысяч рублей

Полноприводный кроссовер за миллион – осталось ли на рынке автомобилей с пробегом что-либо достойное из этой серии? На этот вопрос ответил эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев, и одним из неплохих вариантов назвал Opel Antara. Напомним, это близкий родственник Chevrolet Captiva, который стоит как «модная» Mokka, но крупнее: длина – 4596 мм, клиренс – 200 мм, багажник – 370 л.

Opel Antara

За 950 тысяч рублей можно найти машину с пробегом около 100 тысяч км. Выбор по силовым агрегатам: атмосферники 2.4 (167 л.с.) и 3.0 V6 (249 л.с.), а также дизель 2.2 в вариантах 163 л.с. с МКП или 184 л.с. с АКП.

Мнение эксперта

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

— Если делать упор на ресурс и минимизацию вложений в ремонт, то дизель и V6 – не лучший выбор. Дизель, помимо типичных капризов, наделен быстрым растяжением цепи ГРМ, слабым демпферным шкивом коленвала и отказами стартера.

У V6 непосредственный впрыск и обильный нагар. По крайней мере, у 2.4 впрыск распределенный, что проще и надежнее. Хотя масложор тоже случается, и ресурс цепи ГРМ нестабилен, и фазорегуляторы нестойкие.

Автомат остался только джиэмовский 6T40/6T45, до 2013 года в домодернизированной версии – с проблемным пружинным кольцом и быстро изнашивающимися втулками. Склонен к перегреву (ставят дополнительный радиатор). Так что самым рациональным сочетанием при пробегах от 100 тысяч и более выглядит 2.4 с МКП.

Ходовая крепкая и долговечная, рулевая рейка – не очень. Есть пара типовых глюков электроники. Кузов отлично защищен от коррозии.

В целом – добротная немецкая машина с минимальным набором болячек, резюмирует эксперт. Невысокие цены объясняются тем, что Antara не была модной, а запчасти дороговаты... А что еще есть из той же категории и за те же деньги? Давайте изучим полный список!