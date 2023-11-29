Появился снегоход российской разработки – его показали на видео
Новинку сезона представила компания «Снегоход-сервис» из Рыбинска – это снегоход Falcon. Разработчик сообщает, что машина обладает тяговитостью и надежностью снегоходов утилитарного класса и в то же время имеет уровень комфорта снегохода класса «турист», то есть подойдет и для поездки на дальнее расстояние.
У Фалкона широкая линейка двигателей: 20, 24, 27, 29 или 30 л.с. китайских брендов Lifan и Loncin. Двигатель устанавливается на раму через амортизирующие подушки близко к центру масс – это должно хорошо сказаться на управляемости. В трансмиссии применен вариатор «Сафари» с коробкой реверса – у машины есть задний ход.
Передняя подвеска – рычажная с регулировочной тягой, задняя – склизовая двухамортизаторная. Гусеница имеет размеры 500х3333 мм. Из прочих особенностей: гидравлический тормоз и электростартер в базовой комплектации, которую оценили в 367 000 рублей.
«Снегоход-сервис» выпускает целую линейку техники собственной разработки – помимо описанной новинки, это мотобуксировщики Бурлак-М, снегоходы Next и Азимут, квадробуксы Росомаха, вездеходы Caiman.
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Источник: Автопоток
Видео: Бурлак М
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