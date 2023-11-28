Первую партию комплектующих для двигателей УАЗ отгрузят в декабре 2023 года
Серийное производство комплектующих для двигателей к отечественным автомобилям УАЗ запущено в Подмосковье. «Коломенский завод порошковой металлургии» в Коломне отправит первую партию деталей для двигателей внедорожников семейства УАЗ Patriot.
Отмечается, что инвестиции в реализацию проекта превысили 130 млн рублей, 72 млн из которых предоставил Фонд развития промышленности.
Исполнительный директор «Коломенского завода порошковой металлургии» Сергей Осипов рассказал, что в приоритете стартовавшего в 2020 году проекта — запуск серийного производства трех типоразмеров звездочек распределительного вала.
«Эта задача должна быть полностью решена в 1-м квартале 2024 года. После этого мы планируем освоить выпуск звездочек коленчатого и промежуточного валов и ещё ряд комплектующих для автомобильной отрасли», – уточнил исполнительный директор.
На выделенные средства завод закупил современное гидравлическое прессовое оборудование, благодаря которому линейка продукции значительно расширится с применением порошковой технологии. На собственные деньги предприятие приобрело оборудование для механической обработки, кроме этого, подготовлено производство звездочек привода газораспределительного механизма (ГРМ).
В планах — поставить в декабре 2023 года первую партию продукции для установки на двигателях ЗМЗ-409051 и ЗМЗ-409052 автомобилей УАЗ Patriot, УАЗ Профи, УАЗ Пикап.
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Источник: rzd-partner.ru
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